Cihat Arslan'dan UEFA maçı öncesi olay açıklama

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Ege temsilcisiyle çıkacağı ilk UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Türk futbolseverlerin tepkisini çeken bir açıklamaya imza attı.

Standard Liege ile oynayacakları maçtan önce Süper Lig'in kendileri için daha önemli olduğunu vurgulayan Arslan, UEFA'da alternatif oyunculara şans vereceğini söyledi.

İşte Cihat Arslan'ın açıklamaları;

"Bizim hedefimiz lig. Süper Lig'den daha değerli hiçbir lig bilmiyorum. Avrupa Ligi maçında diğer oyunculara şans vereceğim. Avrupa maçının dönüşü daha zor, Trabzonspor ile oynayacağız. Trabzonspor maçını, Avrupa Ligi maçından daha fazla önemsiyorum. Bu ligde UEFA oynayan bizim gibi küçük ölçekli takımlar çok zor zamanlar yaşadı. Bazıları Allah göstermesin düştü, bazıları da Konyaspor gibi zor zamanlar geçirdi. Bizim önceliğimiz lig."