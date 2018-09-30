SÜPER LİG

Cihat Arslan'dan UEFA maçı öncesi olay açıklama

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Standard Liege maçı öncesinde tartışmaya yol açan açıklamalarda bulundu. Arslan, Süper Lig müsabakalarının kendileri için daha önemli olduğunu vurgulayarak UEFA maçında revizyona gideceğinin mesajını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cihat Arslan, Akhisarspor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı.

Cihat Arslan, Akhisarspor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı.

Fotoğraf: Barış GEZİCİ

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Ege temsilcisiyle çıkacağı ilk UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Türk futbolseverlerin tepkisini çeken bir açıklamaya imza attı.

Standard Liege ile oynayacakları maçtan önce Süper Lig'in kendileri için daha önemli olduğunu vurgulayan Arslan, UEFA'da alternatif oyunculara şans vereceğini söyledi.

İşte Cihat Arslan'ın açıklamaları;

  • "Bizim hedefimiz lig. Süper Lig'den daha değerli hiçbir lig bilmiyorum. Avrupa Ligi maçında diğer oyunculara şans vereceğim. Avrupa maçının dönüşü daha zor, Trabzonspor ile oynayacağız. Trabzonspor maçını, Avrupa Ligi maçından daha fazla önemsiyorum. Bu ligde UEFA oynayan bizim gibi küçük ölçekli takımlar çok zor zamanlar yaşadı. Bazıları Allah göstermesin düştü, bazıları da Konyaspor gibi zor zamanlar geçirdi. Bizim önceliğimiz lig."

UEFA'nın hangi ülkeden kaç takımın Avrupa kupalarına katılacağını belirlediği ülke sıralamasında 10. sırada bulunan Türkiye için UEFA maçlarının ayrı bir önemi var. Çünkü Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor'un her üçünün de grubunda Belçika temsilcisi yer alıyor. Beşiktaş, Genk ile; Fenerbahçe, Anderlecht ile; Akhisar Belediyespor ise Standard Liege ile aynı gruplarda mücadele edecek. Özellikle gruplarda Türk takımlarının Belçika temsilcileri ile yapacakları maçları kazanması, doğrudan rakibimiz olan bir ülkenin de puan kaybetmesi anlamına geliyor. Yani, ülke sıralaması yarışında bu mücadeleler iki kat etkili olacak.

UEFA Ülke sıralamasındaki son durum ise bu şekilde.
UEFA Ülke sıralamasındaki son durum ise bu şekilde.

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