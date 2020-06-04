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Cimbom’a dev forvet: Florin Andone'nin yerini dolduracak

Galatasaray forvet için aradığı ismi İngiltere’de buldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Championship ekiplerinden Charlton Athletic’in 30 yaşındaki forveti Lyle Taylor’a talip oldu

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Lyle Taylor

Lyle Taylor

Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona ererek Brighton’a geri dönecek Florin Andone’un yerine gelecek sezon için santrfor arayışlarına girerken, aradığı ismi yine İngiltere’de buldu. Championship ekiplerinden Charlton Athletic’in forveti Lyle Taylor’a talip olan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Montserratlı futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyor. Taylor, bu sezon Charlton Athletic formasıyla 22 maçta 11 gole imza attı. Futbol kariyerine Millwall altyapısında başlayan 30 yaşındaki santrfor, kariyerinde 13 farklı takımda forma giydi. İngiltere basınından Daily Mail’in haberine göre; Galatasaray ve Glasgow Rangers, Taylor için transfer yarışına girerken, Swansea ve Preston gibi İngiltere kulüpleri de devrede.

Başkan Cengiz taburcu oldu

  • Özel bir hastanede 18 Mayıs’ta mide ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün taburcu oldu. Hastaneden yürüyerek çıkan Cengiz, “Beni sabahtan yatsı namazına kadar dualarla haşreden taraftarıma, camiama, Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Oyuna gelmeyiz tuzağa düşmeyiz
Oyuna gelmeyiz tuzağa düşmeyiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanı Jose Sosa ile birlikte gündeme dair basın toplantısı yaptı. Ağaoğlu, sadece sözleşmeleri biten değil, neredeyse takımın tamamına yakını ile ilgili son günlerde yapılan transfer haberlerinin kasıtlı olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzde 8 final, kupada yarı final maçlarımız var. Bunlara odaklanmışken yapılan spekülasyonların amacı, Trabzonspor’un bugünü ve geleceğine duyulan korkudandır” dedi. Konuşmasına sözleşmeleri biten futbolcular ve Sosa ilgili yapılan süpekülasyonlarla ilgili başlayan Trabzonspor Başkanı, “Sosa bizim için bir futbolcu, bu takımın kaptanı değil, bizimle beraber bu zor süreçte bu yükü taşıyan, bizle birlikte sorumluluk alan, takımın, kulübün çok önemli bir parçası. Son 10 senedir şampiyonluğa koşan bir takım getirmemize rağmen sürekli olarak bir transfer haberleri yapılıyor. Bunlar tamamen takımımızın konsantrasyonunu bozmaya ve hedeften uzaklaştırma yönelik şeyler. Hiçbir şekilde kadro yapımızı bozmak istemiyoruz. Kaptanla sadece oyuncu olarak değil ileriye dönük olarak düşüncelerimiz var. Hala bu konuşmalar üzerine spekülasyonlar yapılıyorsa, bunların iyi niyetten yapıldığına inanmıyorum. Oyuna gelmeyecek kadar ve tuzaklara düşmeyecek kadar da kurnazız” ifadelerini kullandı. NOVAK İLE SEZON SONUNDASosa, Novak ve Pereira’nın kafasını transferden ziyade şampiyonluğa odaklandığını belirten Ağaoğlu, “Bunlara rağmen gerek kaptanımızın olsun, gerek Novak ve Pereira osun. Neredeyse takımımızın bir bölümünün transferine ilişin haberler ve takımın konsantrasyonunu bozmaya yönelik haberler üzerine bu toplantıyı yapma kararı aldık. Kaptanımız ve eşi Trabzon’u çok seviyor. Çocukları burada büyüyor. Bu takımın bu noktaya gelmesinde önemli pay sahibi olan kaptanımızın eşine yapılanların hoş olmadığını belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu. Sözleşmesi bitecek olan bir başka oyuncu olan Novak’ın durumu ile ilgili de bilgi veren Başkan Ahmet Ağaoğlu, durumunun sezon sonunda belili olacağını söyledi. SOSA: BURADA ÇOK MUTLUYUMKaptan Jose Sosa ise konuşmasında, ailenin kendisi için çok önemli olduğunu Trabzonspor’u da aile olarak gördüğünü söyledi. Arjantinli yıldız “Burada çok mutluyum. Kulübümüzü bir aile olarak görüyorum. Futbola konsantre olmak istiyorum. Eşime ve aile biryelerinin üzülmesine izin vermem. Konsantre olmamız gereken tek şeyin önümüzdeki maçlar olduğunu düşünüyorum. Herkes tek bir hedefe odaklanmış durumda. İnsanların desteğini ve sevgilerinin büyüklüğünü biliyoruz. Gelecekle ilgili konuşuyoruz ama öncesinde taraftarımızın hakettiği mutluluğu vermek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. UEFA Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verdi

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