Cimbom’a dev forvet: Florin Andone'nin yerini dolduracak

Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona ererek Brighton’a geri dönecek Florin Andone’un yerine gelecek sezon için santrfor arayışlarına girerken, aradığı ismi yine İngiltere’de buldu. Championship ekiplerinden Charlton Athletic’in forveti Lyle Taylor’a talip olan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Montserratlı futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyor. Taylor, bu sezon Charlton Athletic formasıyla 22 maçta 11 gole imza attı. Futbol kariyerine Millwall altyapısında başlayan 30 yaşındaki santrfor, kariyerinde 13 farklı takımda forma giydi. İngiltere basınından Daily Mail’in haberine göre; Galatasaray ve Glasgow Rangers, Taylor için transfer yarışına girerken, Swansea ve Preston gibi İngiltere kulüpleri de devrede.

Başkan Cengiz taburcu oldu

Özel bir hastanede 18 Mayıs’ta mide ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün taburcu oldu. Hastaneden yürüyerek çıkan Cengiz, “Beni sabahtan yatsı namazına kadar dualarla haşreden taraftarıma, camiama, Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.