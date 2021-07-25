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Finaldeyiz

Olimpiyat Oyunları’nda Erkekler Artistik Cimnastik elemelerinde İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder ile Ferhat Arıcan 4 farklı branşta finale kalmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cimnastikte 7 final
Milli sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ilk gününde artistik cimnastikte 7 final kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ilk gününde artistik cimnastikte 7 final kazandık.

Cimnastikte Türk sporcular Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak finale yükseldi. İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnif, Adem Asil ise halka, atlama masası ve genel tasnifte finale yükselme başarısı gösterdi.

İbrahim Çolak 2 Ağustos’ta halka aletinde, final mücadelesi verecek.

Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos’ta paralel aletinde madalya arayacak.

Ahmet Önder ise 28 Temmuz’da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos’ta atlama masasında yarışacak.

Adem Asil de 28 Temmuz’da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos’ta atlama masasında ve halka aletinde altın madalya için yarışacak.

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