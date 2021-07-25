Finaldeyiz

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Kararlıyız 2023’e daha güçlü gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yıldönümünde önemli mesajlar verdi. Erdoğan açıklamasında, "İstiklal mücadelesi, Lozan ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir. 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir." dedi.