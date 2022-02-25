Spor Davis Cupta rakibimiz Özbekistan
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Davis Cup'ta rakibimiz Özbekistan

Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, 4-5 Mart tarihlerinde Davis Cup Dünya Grubu 1 Play-Off’larında Özbekistan’la karşılaşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Davis Cupta rakibimiz Özbekistan
Milliler Türk bayrağıyla poz verdi.

2021’in Eylül ayında Letonya’yı 4-0 yenerek Play-Off’lara katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Takımımız, 4-5 Mart tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Dünya Grubu 1’e yükselme mücadelesi verecek.

Olympic Tennis School’un kapalı kortlarında, sert zeminde gerçekleşecek organizasyonda kura çekimi 3 Mart Perşembe günü yapılacak. Kaptanlığını Marsel İlhan’ın, antrenörlüğünü Bora Gerçeker’in üstlendiği A Milli Erkek Takımımız Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel, Ergi Kırkın ve Yankı Erel’den oluşuyor.

Kaptanlığını Farrukh Dustov’un üstlendiği Özbekistan Milli Takımı’nın kadrosunda ise dünya eski 33 numarası Denis Istomin ile birlikte Khumoyun Sultanov, Sanjar Fayziev, Sergey Fomin ve Maxim Shin bulunuyor.

Özbekistan Milli Takımı 2021’in Eylül ayında oynadığı son eşleşmede Norveç’e 3-1 kaybetmişti. Ülkelerin güncel sıralamasında Özbekistan 25. sırada bulunurken Türkiye 52. sırada yer alıyor.

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