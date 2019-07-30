SÜPER LİG

Dünya şampiyonundan Kolasinac’a övgüler

Mesut Özil ile birlikte Londra’da uğradıkları bıçaklı saldırıda, saldırganları durduran Sead Kolasinac’a, Dünya Ağırsiklet boks şampiyonu Deontay Wilder’dan övgüler geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırı anı

Saldırı anı

33 yaşındaki ABD’li boksör, İngiliz basınına “Saldırganların önüne çok iyi sıçradı ve çok iyi bir hareket sergiledi. Tekniğinin nasıl olduğunu bilmiyoruz; ancak ayakları oldukça hareketliydi. Onun üzerinde çalışmamız gerekecek. Çünkü hareketleri tahmin edilebilir görülüyor ve bu onu savunmasız kılar” diyerek Sead Kolasinac’a övgüler yağdırdı. Arsenal’in iki yıldız ismi Mesut Özil ve Sead Kolasinac geçtiğimiz günlerde Londra’da alışveriş yaptıkları esnada bıçaklı saldırıya uğramışlardı. Saldırganlar, Mesut Özil’in eşinin de bulunduğu aracı park halindeyken çalmaya çalışmış, Sead Kolasinac araçtan inerek saldırganları korkutarak kaçırmıştı. Olay kapsamında açılan geniş çaplı soruşturma ise devam ediyor.

* DİLEK KANDEMİR

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