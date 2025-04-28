Erzincan U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Grekoromen stilde mücadele eden Erzincanlı sporculardan 44 kilogramda mindere çıkan Eyüp Ensar Yıldırım, final oynama başarısı göstererek müsabakaları ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stilde 85 kilogramda güreşen Alaaddin Yiğit Yıldız, üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı. Grekoromen stilde mücadele eden diğer sporculardan 62 kilogramda Bilal Navruz beşinci, 48 kilogramda Yakup Efe Navruz ise onuncu olarak müsabakaları tamamladı.