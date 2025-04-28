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Erzincan U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Erzincan U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı

14:5628/04/2025, Pazartesi
IHA
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Erzincan U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı
Erzincan U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı Faaliyet Programı’nda yer alan U15 Türkiye Güreş grup müsabakaları, Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Dört gün süren müsabakalar boyunca 35 farklı ilden gelen toplam 725 genç güreşçi minderde kıyasıya mücadele etti.

Grekoromen stilde mücadele eden Erzincanlı sporculardan 44 kilogramda mindere çıkan Eyüp Ensar Yıldırım, final oynama başarısı göstererek müsabakaları ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stilde 85 kilogramda güreşen Alaaddin Yiğit Yıldız, üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı. Grekoromen stilde mücadele eden diğer sporculardan 62 kilogramda Bilal Navruz beşinci, 48 kilogramda Yakup Efe Navruz ise onuncu olarak müsabakaları tamamladı.

Serbest stilde ise 68 kilogramda Erzincan’ı temsil eden Rafet Niyaz, zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncülüğü elde etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

#Erzincan U15
#Türkiye Güreş Grup Müsabakaları
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