SÜPER LİG

Falcao’ya çılgın sözleşme

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu ve transferini bitirme noktasına getirdiği Radamel Falcao’yu ikna etmek için birçok şartı kabul etti. Kolombiyalı yıldız, yıllık 5 milyon Euro’nun yanı sıra, maç başına 10 bin Euro kazanacak. Ayrıca eşi ve seyahatleri için de özel maddeler konuldu.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao’yu sarı-kırmızılı formayı giymeye razı eden Galatasaray’ın, başarılı forvetin sözleşmesinde birçok yan hak verdiği öğrenildi. Kolombiyalı yıldızla yıllık yaklaşık 5 milyon Euro net ücret üzerinden anlaşma sağlanırken, Galatasaray futbolcuyu birçok yan hak ile ikna etti. Kolombiyalı futbolcunun Boğaz manzaralı ve havuzlu bir villa istediği ve yönetimin kabul ettiği öğrenildi. Bunun yanı sıra Falcao’nun eşi için şoförlü araç tahsis edilecek. Falcao ailesi için Kolombiya, Fransa ve İspanya uçak biletleri kulüp tarafından kestirilecek. Kolombiyalı futbolcunun kazanacağı net ücretin yanı sıra sözleşmesinde başarı bonusları da yer alıyor. Maç başı 10 bin Euro kazancın yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması ve şampiyonluk bonusları, Avrupa Ligi ve Süper Lig şampiyonlukları için de bonuslar yer aldığı öğrenildi.

TANITIM KLİPLERİ HAZIRLANDI

Galatasaray’ın transferini bitirmeye çok yaklaştığı dünyaca ünlü yıldız Falcao için sarı-kırmızılı kulübün medya ekibi görüntü hazırlıklarını tamamladı. Ekip, “Hoş geldin Falcao” görsellerinden, futbolcunun gollerinin yer aldığı video klibe kadar her şeyi hazırladı. Kolombiyalı futbolcuyla imzaların atılmasının ardından resmi site ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapılacak. Falcao’nun transferi resmiyete dökülürse, gösterişli bir karşılama yapılacak.

  • Seri: Önemli olan futboldan keyif almak
  • G.Saray’ın yeni transferi Jean Michael Seri, oynadığı futboldan keyif alarak bu keyfi taraftarlara yaşatmak istediğini söyledi. Dünkü idman öncesi açıklamalarda bulunan Seri, orta sahada hem 6 hem de 8 numarada oynayabildiğini belirtti. Kendisini topa sahip olmayı seven bir futbolcu olarak nitelendiren Seri, “Belhanda ile daha önce Nice’te oynadık ve iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Benim için futboldan keyif almak çok önemli. Koşullar ne olursa olsun bana güvenen taraftarlarımıza bu keyfi sunmak istiyorum” dedi.

  • Emre Mor’a yeni kurallar

  • Galatasaray’da Emre Mor transferi resmiyete kavuştu. Celta Vigo’da disiplinsiz davranışlar gerekçesiyle 2 kez kadro dışı kalan Emre’nin hayatında artık teknik heyetin koyduğu kurallar geçerli olacak. Teknik heyetin transferini sağladığı genç futbolcuya öncelikle tesislere yakın bir daire tutulacak. Özel yaşamı ve beslenme programı yakın takipte olacak olan Emre Mor, sosyal medya paylaşımlarında Florya ekibinin desteğini alacak.

Fırtına’nın dersi Prag
Fırtına’nın dersi Prag

Trabzonspor’da Avusturya kampının ardından verilen 3 günlük izin sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarının geri kalanını Trabzon’da yapacak olan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında karşılaşacakları Sparta Prag maçına hazırlanacak. İlk karşılaşmayı 8 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Lig başlamadan moral motivasyonumuzu ve öz güvenimizi arttırma adına önemli bir maç oynayacağız. Deplasmanda alacağımız avantajlı bir skorla evimize dönmek istiyoruz” dedi.İDEAL KADROYU KURACAĞIZSezon öncesinde alt yapı futbolcularının da katılımıyla kadronun fazla geniş olduğu eleştirilerini de yanıtlayan Karaman, “Evet kadromuz geniş. Alternatifli bir kadromuz olmasına rağmen eksiklerimiz var. Fakat bunu mazeret görmüyoruz. Elimizde ki oyuncularla en ideal takımı sahaya sürerek başarılı olmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta yapacağımız çalışmalarla da Sparta Prag maçının ideal kadrosunu oluşturup müsabakayı oynayacağız” ifadelerini kullandı.Milliler için erken mesaiAfrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer John Obi Mikel sağlık kontrolünden geçtikten sonra dünü antrenman yaparak gaçirdi. Sağlık kontrolleri tamamlanan oyuncular teknik direktör Ünal Karaman tarafından kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalıştı. Her iki oyuncu da bugün başlayacak 3. etap hazırlık döneminde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.Trabzonspor’dan TESOB’a ziyaret Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti. Bordo-mavililerin genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, “Herkesin elinden geldiği ölçüde kulübe sahip çıkmasını, destek vermesini bekliyoruz. Yönetim olarak gayretli şekilde çalışıyoruz ve herkesin bu çabaya el vermesini bekliyoruz” diye konuştu. TESOB Başkanı Metin Kara ise, “Trabzonspor’umuza imkanlar ölçüsünde destek olmak herkesin boynunun borcudur” dedi.Fikret Orman: Gitmek isterse konuşuruz

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