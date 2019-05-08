F.Bahçe’de 1 numaraya Cillessen

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, 1 numaraya transfer yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler Barcelona’dan ayrılmak isteyen Hollandalı kaleci Jasper Cillessen’i transfer etmek istiyor.

Ter Stegen’in arkasında kalarak şans bulamayan ve daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 30 yaşındaki kaleci Cillessen için F.Bahçe yönetimi hem oyuncu hem de kulübüyle temasa geçti. Sarı-lacivertliler, Katalan kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleciyi kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

FORVETE SENEGALLİ HABİB DİALLO

Sarı-lacivertli yönetim, forvet transferi için ise Senegalli Habib DialloI’yu gündemine aldı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu, Fransa 2. Ligi’nde Metz formasıyla 22 gol 6 asistlik performans sergiledi. Senegal Milli Takımı forması da giyen ve 2020 yılında sözleşmesi sona erecek Diallo için F.Bahçe’nin 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.