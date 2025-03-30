Fenerbahçe Beko Mersinspor'u yendi: 22. galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Mersinspor, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nigel Hayes Davis (11) ile Mersinspor oyuncusu Isaiah Pineiro (3) mücadele etti.