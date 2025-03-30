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Fenerbahçe Beko Mersinspor'u yendi: 22. galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko Mersinspor'u yendi: 22. galibiyetini aldı

15:4730/03/2025, Pazar
AA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Mersinspor, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nigel Hayes Davis (11) ile Mersinspor oyuncusu Isaiah Pineiro (3) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Mersinspor, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nigel Hayes Davis (11) ile Mersinspor oyuncusu Isaiah Pineiro (3) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Mersinspor'u 101-93 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Mersinspor'u 101-93 yendi. Sarı-lacivertli takım ligde 22. galibiyeti elde ederken, Mersin temsilcisi ise 11. kez mağlup oldu.


PERİYOTLAR


1. Periyot: 27-29
Devre: 49-49
3. Periyot: 74-70

#Fenerbahçe Beko
#Mersinspor
#Basketbol

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