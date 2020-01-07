Fenerbahçe'de stopere Simon Falette

Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Simon Falette'yi transfer etmek için harekete geçen Fenerbahçe, Alman ekibinde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Gineli stoper Simon Falette’yi transfer etmek için harekete geçti. Alman ekibinde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 27 yaşındaki stoperi sarı-lacivertliler satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe satın alma opsiyonu olarak da Alman kulübüne 1.5 milyon Euro önerdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Eintracht Frankfurt kulübü yöneticileriyle bir araya gelerek transfer için anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Gineli savunma oyuncusu da Frankfurt temsilcisinde oynamadığı için mutsuz ve daha fazla süre alabileceğini düşündüğü için Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti. Falette stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.
Diğer aday Torunarigha
Fenerbahçe’nin gündemindeki diğer isim ise Hertha Berlin forması giyen 22 yaşındaki Jordan Torunarigha. Genç stoperi kiralık olarak kadroya katmak isteyen sarı-lacivertliler, Bundesliga temsilcisiyle prensipte anlaşmaya vardı. Torunarigha sezon başında Fenerbahçe ile Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında oynamış ve maç sonunda Emre Belözoğlu ile tartışmıştı.
Torunarigha da stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Genç oyuncu bu sezon 4 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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