Fenerbahçe'de stopere Simon Falette

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Gineli stoper Simon Falette’yi transfer etmek için harekete geçti. Alman ekibinde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 27 yaşındaki stoperi sarı-lacivertliler satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe satın alma opsiyonu olarak da Alman kulübüne 1.5 milyon Euro önerdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Eintracht Frankfurt kulübü yöneticileriyle bir araya gelerek transfer için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Gineli savunma oyuncusu da Frankfurt temsilcisinde oynamadığı için mutsuz ve daha fazla süre alabileceğini düşündüğü için Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti. Falette stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'de Mauricio Isla Boca Juniors yolcusu Fenerbahçe'nin Şilili milli oyuncusu Mauricio Isla'nın Arjantin yolcusu olduğu iddia edildi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Isla'nın transferi için Boca Juniors ve Fenerbahçe'nin görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi. Boca Juniors'ın takımda görmek istediği tecrübeli oyuncu ile ilgili baskı uyguladığı belirtilirken, transferin bu hafta netleşeceği iddia edildi. Teknik heyetin canı sıkkınSarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları teknik heyetin bir hayli canını sıkıyor. Devre arası transfer dönemi başlamasına karşın istediği oyuncuları takıma dahil edemeyen teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarı hazırlıklarında umutsuz bir tablo ile baş başa kaldı. Yanal, sol stoper ve sol bek transferlerinin gerçekleşmemesinden yakınırken, Başkan Ali Koç olayı bizzat devralıp düğmeye bastı ancak hala netleşen bir durum olmadı. İkinci yarıya tam anlamında rahat bir kafa ile başlayıp şampiyonluk yaşamak isteyen Ersun Yanal, takımda bulunan sakatların iyileşmemesinden dolayı da bir an önce elinde yeni oyuncuları kampa dahil edip emin adımlarla yürümenin hesaplarını yapıyor.Sakatlar can sıkıyorFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, devre arası kampına getiremediği oyuncuların sıkıntısını yaşıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses'ın Antalya'ya gelememesi ikinci yarı için bir hayli kafa karışıklığı yaratırken, yerlerine bir an önce yeni oyuncuların takviye edilmesi ve alışma sürecinin kampta atlatılması hedefleniyor.Antalya kampı kadromuz 👇 pic.twitter.com/I4oJDAjH8n— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 5, 2020

Diğer aday Torunarigha

Fenerbahçe’nin gündemindeki diğer isim ise Hertha Berlin forması giyen 22 yaşındaki Jordan Torunarigha. Genç stoperi kiralık olarak kadroya katmak isteyen sarı-lacivertliler, Bundesliga temsilcisiyle prensipte anlaşmaya vardı. Torunarigha sezon başında Fenerbahçe ile Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında oynamış ve maç sonunda Emre Belözoğlu ile tartışmıştı.