Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez Napoli'de

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin maddi sorunlar sebebiyle Ricardo Rodriguez transferini gerçekleştiremediğini açıkladı.

Gattuso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Napoli'nin oyuncu için Milan ile anlaşmaya vardığını belirten Tutto Mercato, İsviçreli futbolcunun kısa süre içerisinde yeni kulübüne imza atacağını belirtti.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki günlerde yaptığı açıklamada Ricardo Rodriguez'in Ersun Yanal'ın çok beğendiği ve istediği bir isim olduğunu belirtmiş ancak transfer için limitlerde artıya geçmeleri gerektiğinin altını çizmişti.