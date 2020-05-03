SERİE A

Francesco Totti ve Christian Vieri'den Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

İtalya futbolunun efsanevi isimleri eski futbolcular Christian Vieri ve Francesco Totti, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i övdü.

Haber Merkezi AA
Cengiz Ünder ve Totti

Cengiz Ünder ve Totti

İtalya Milli Takımı’nın iki eski golcüsü Vieri ve Totti sosyal paylaşım sitesi Instagram’da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında, Cengiz Ünder’i değerlendirdi.

Vieri, Cengiz Ünder'in hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirterek, "Roma’da Ünder’i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor" dedi.

  • Totti de Vieri’nin Ünder için sözlerine, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır" şeklinde karşılık verdi.

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