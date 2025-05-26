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Fransa Açık'ta Alcaraz ve Swiatek turladı

Fransa Açık'ta Alcaraz ve Swiatek turladı

17:1126/05/2025, Pazartesi
AA
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Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasında Fransa Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz ve Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta bu turnuvanın teklerdeki son şampiyonları İspanyol Carlos Alcaraz ve Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.


Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansında birinci tur maçlarına devam edildi.


Tek erkeklerde Carlos Alcaraz, İtalyan rakibi Giulio Zeppieri'yi 6-3, 6-4, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 2. tura çıktı.


Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Norveçli tenisçi Casper Ruud ise İspanyol raket Albert Ramos-Vinolas'ı 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.


- Swiatek ikinci turda, Navarro'dan erken veda

Tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, Slovak rakibi Rebecca Sramkova'yı 6-3, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.


Tek kadınlarda 8 numaralı ABD'li raket Emma Navarro ise 22 yaşındaki İspanyol rakibi Jessica Bouzas Maneiro'ya 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya birinci turda veda etti.




#Tenis
#Carlos Alcaraz
#Iga Swiatek
#İkinci grand slam tenis turnuvası
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