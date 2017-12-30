Galatasaray yeni transferini oynatamıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol ligi takımlarından Galatasaray’da büyük bir transfer skandalı yaşandığı belirtildi.

Gamaspor'un haberine göre takımdaki 10 kişilik yerli oyuncu kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar, Mersin Büyükşehir Belediye’den Tuğba Taşçı ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray’da basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal ve genel menajer Ömer Yalçınkaya’nın yerli lisans kontenjanının dolduğundan haberi olmadığı iddia edilirken, 15 gün önce takıma katılan 33 yaşındaki basketbolcunun lisansının çıkartılamadığı aktarıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın, genç oyuncularından birini kiralık olarak göndererek bu boşluğu Tuğba Taşçı ile doldurmayı hedeflediği bildirildi.

Sadece idmanlarda yer alabilen deneyimli oyuncuya sezon sonuna kadar 120 bin lira ödeneceği belirtildi.

Grosskreutz da oynayamamıştı

Bu olay akıllara daha önce Galatasaray'da yaşanan bir başka transfer skandalını getirdi. Hatırlanacağı üzere sarı-kırmızılı futbol takımına transfer edilen Kevin Grosskreutz evrak eksikliği nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyememişti. Alman futbolcu Galatasaray'da sadece idmanlara çıkabilmiş ve 6 ay sonra ülkesine dönmüştü.



