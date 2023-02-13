Nilay Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı

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Nilay Aydoğan
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi forması giyen Nilay Aydoğan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depreme Malatya'da yakalanarak hayatını kaybeden milli basketbolcumuz Nilay Aydoğan için bugün İstanbul Bahçelievler Şehit Yaşar Musaoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF yönetim kurulu üyeleri, milli basketbolcular, Aydoğan ailesinin yakınları, Nilay Aydoğan'ın arkadaşlarının yanı sıra merhumenin takım arkadaşları katıldı.
Nilay Aydoğan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na götürüldü.