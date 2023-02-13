Nilay Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde zarar gören vatandaşlara yardım çalışmalarına Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da katıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.