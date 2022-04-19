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Spor Fenerbahçede Lapena dönemi sona erdi
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Fenerbahçe'de Lapena dönemi sona erdi

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı. Takımın başına Sırp antrenör Marina Maljkovic getirildi.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçede Lapena dönemi sona erdi
Victor Lapena

Sarı-lacivertli takımda başantrenör Víctor Lapena dönemi bitti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019'dan bu yana sarı-lacivertli kadın basketbol takımında görev yapan 47 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Victor Lapena'ya kulübümüzde görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu çalışmalar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

  • Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron'a 60-55 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

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Lapena'nın yerine Marina Maljkovic


Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Víctor Lapena'dan boşalan başantrenörlük görevine Sırp antrenör Marina Maljkovic'in getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "2021-22 sezonunun geri kalan bölümünde takımımızın başında olacak Marina Maljkovic ile anlaşmamız 1+1 yıl olarak imzalanmıştır. Anlaşmanın Kulübümüz ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marina Maljkovic için hayırlı olmasını diliyor; antrenörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe Safiport (@fbkadinbasket)'in paylaştığı bir gönderi


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