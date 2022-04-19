Fenerbahçe'de Lapena dönemi sona erdi

Sarı-lacivertli takımda başantrenör Víctor Lapena dönemi bitti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019'dan bu yana sarı-lacivertli kadın basketbol takımında görev yapan 47 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Victor Lapena'ya kulübümüzde görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu çalışmalar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron'a 60-55 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

SPOR Fenerbahçe Safiport EuroLeague finalinde kaybetti

Lapena'nın yerine Marina Maljkovic





Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Víctor Lapena'dan boşalan başantrenörlük görevine Sırp antrenör Marina Maljkovic'in getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "2021-22 sezonunun geri kalan bölümünde takımımızın başında olacak Marina Maljkovic ile anlaşmamız 1+1 yıl olarak imzalanmıştır. Anlaşmanın Kulübümüz ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marina Maljkovic için hayırlı olmasını diliyor; antrenörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fenerbahçe Safiport (@fbkadinbasket)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM



