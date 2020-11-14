Fenerbahçe'de korona şoku: Vaka sayısı 18 oldu

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 kişinin daha önce test sonuçlarının pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Yeni test sonuçlarına göre A takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir" denildi.

A takımın yanı sıra Fenerbahçe Gelişim Takımı'na da test yapıldığı, 8 oyuncu ve 2 teknik çalışanda koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.

Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı bildirildi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" denildi.Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray'dan yapılan açıklamanın ardından testi pozitif çıkan oyuncunun Omar Elabdellaoui olduğunu duyurdu.Spilleren som har testet positivt er Omar Elabdellaoui. Omar kjente først symptomer i natt og har hodepine, lett hoste, samt føler seg slapp. Utover dette er han ved godt mot. Han er isolert fra resten av laget. NFF vil holde en pressekonferanse senere i ettermiddag.— NorgesFotballforbund (@nff_info) November 13, 2020 Süper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı