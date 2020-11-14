Fenerbahçe'de korona şoku: Vaka sayısı 18 oldu

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı ve Gelişim Takımı'nda son yapılan testler sonucunda, koronavirüs vaka sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.
Haber MerkeziAA
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 kişinin daha önce test sonuçlarının pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Yeni test sonuçlarına göre A takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir" denildi.
A takımın yanı sıra Fenerbahçe Gelişim Takımı'na da test yapıldığı, 8 oyuncu ve 2 teknik çalışanda koronavirüse rastlandığı belirtildi.
Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.
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