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Fenerbahçe'de korona şoku: Vaka sayısı 18 oldu

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı ve Gelişim Takımı'nda son yapılan testler sonucunda, koronavirüs vaka sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe amblemi

Fenerbahçe amblemi

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 kişinin daha önce test sonuçlarının pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Yeni test sonuçlarına göre A takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir" denildi.

A takımın yanı sıra Fenerbahçe Gelişim Takımı'na da test yapıldığı, 8 oyuncu ve 2 teknik çalışanda koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.

Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı bildirildi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" denildi.Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray'dan yapılan açıklamanın ardından testi pozitif çıkan oyuncunun Omar Elabdellaoui olduğunu duyurdu.Spilleren som har testet positivt er Omar Elabdellaoui. Omar kjente først symptomer i natt og har hodepine, lett hoste, samt føler seg slapp. Utover dette er han ved godt mot. Han er isolert fra resten av laget. NFF vil holde en pressekonferanse senere i ettermiddag.&mdash; NorgesFotballforbund (@nff_info) November 13, 2020 Süper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı

A Milli Takım'dan sevindiren haber: Tüm testler negatif
A Milli Takım'dan sevindiren haber: Tüm testler negatif

TFF, Hırvat futbolcu Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alınan tedbirlerle ilgili açıklama yayınladı. Federasyon, Vida ile yakın temas kuranların karantinaya alındığını belirtildi.İşte TFF'nin açıklamalarından öne çıkanlar;"A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı, Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve gerekli karantina kurallarına uyularak tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin koronavirüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."Vida ile yakın temas kuran isimler kimlerdi?Dorukhan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Şenol GüneşBütün testler negatif çıktıA Milli Takım’a yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" denildi.Testler devam edecekMilli takımda testler devam edecek. Pazar günü oynanacak olan Rusya karşılaşması öncesinde yarın test yaptıracak olan kafile, çarşamba günkü Macaristan maçı için de pazartesi günü yeniden teste tabi tutulacak.Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida&#39;nın koronavirüs testi pozitif çıktı&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 12, 2020 Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida&#39;nın koronavirüs testi pozitif çıktı&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 12, 2020

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