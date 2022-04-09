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Spor LeBron Jamesten Fenerbahçeli oyuncuya büyük övgü
NBA TBKL

LeBron James'ten Fenerbahçeli oyuncuya büyük övgü

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki başarısı ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James'in de dikkatini çekti.

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Haber Merkezi AA
LeBron Jamesten Fenerbahçeli oyuncuya büyük övgü
LeBron, NBA tarihinin en önemli basketbolcularından biri olarak gösteriliyor.

Sarı-lacivertli takım, dün oynanan maçta Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenerek finale yükseldi.

Organizasyonun sosyal medya hesabından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki coşku, "Avrupa Ligi kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" ifadesiyle videolu bir mesajla paylaşıldı.

Bu mesaja yorum yazan LeBron James, videoda yer alan ABD'li vatandaşı Kayla McBride'ı övgü dolu sözlerle tebrik etti.

Los Angeles Lakers'ın all-star oyuncusu LeBron James'in paylaşımı kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı.

29 yaşındaki McBride, karşılaşmayı 15 sayı, 1 asistle tamamladı.

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