Galatasaraylı Ryan Babel'e milli davet
MİLLİ TAKIM

Galatasaraylı Ryan Babel'e milli davet

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Haber Merkezi AA
Babel, Hollanda A Milli Takımı ile çıktığı 60 maçta 10 gol kaydetti.

Babel, Hollanda A Milli Takımı ile çıktığı 60 maçta 10 gol kaydetti.

Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 10 Ekim'de Kuzey İrlanda ve 13 Ekim'de Belarus ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Ronald Koeman, Galatasaray'ın 32 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i de kadroya aldı.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

  • Kale: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord)
  • Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)
  • Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Georginio Wijnaldum (Liverpool)
  • Forvet: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax).

20 yaşındaki gol makinesi Donyell Malen: 17 maçta 14 gol attı
20 yaşındaki gol makinesi Donyell Malen: 17 maçta 14 gol attı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Norveç ekibi Rosenborg'a konuk olan Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. PSV'nin parlayan yıldızı Donyell Malen, bu karşılaşmayı da boş geçmeyerek, attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.Bir maçta attığı 5 golle gündem olmuştu20 yaşındaki Malen, PSV'nin Hollanda Ligi'nde Vitesse'yi 5-0 mağlup ettiği maçta gollerin tamamını atarak dikkatleri üzerine çekmiş ve tarihe geçen performansıyla Avrupa basınında manşet olmuştu.17 maçta 19 gole direkt katkı yaptıAjax altyapısından yetişen genç oyuncu, bu sezon toplamda çıktığı 17 maçta 14 gol atma başarısı gösterirken, 5 de asist kaydetti.Hollanda Ligi'nde 8 kez fileleri havalandıran Surinam asıllı futbolcu, gol krallığında zirvede yer alıyor. 600 bin euroya alındı, şimdiki değeri 18 milyon euroMalen, 2017-2018 sezonunda Arsenal U23 Takımı'ndan 600 bin euro bedelle PSV'nin U21 takımına transfer olmuştu. Başarılı futbolcunun Transfermarkt'ta güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.Donyell Malen'in bu sezonki performansı;Hollanda Ligi: 8 maç, 8 gol, 1 asistŞampiyonlar Ligi Elemeleri: 2 maç, 1 gol, 2 asist Avrupa Ligi Elemeleri: 4 maç, 2 gol, 2 asistAvrupa Ligi: 2 maç, 3 golHollanda Süper Kupası: 1 maç -

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sahra Çölü'nde 5,86 kilometre boyunca durmada...
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.