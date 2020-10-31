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Habib Nurmagomedov İslam düşmanı Macron'a ayetle cevap verdi

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Habib Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki göstererek, "Biz Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Nurmagomedov, geçtiğimiz günlerde son maçına çıkarak dövüş kariyerini noktalamıştı.

Nurmagomedov, geçtiğimiz günlerde son maçına çıkarak dövüş kariyerini noktalamıştı.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un ifade özgürlüğü sloganı altında 1,5 milyardan fazla Müslüman’ın duygularını incittiğini belirtti.

"Bu provokasyonlar boşa çıkacak"


Müslümanların, Hazreti Muhammed'i herkesten çok sevdiğine dikkati çeken Nurmagomedov, "Biz Müslümanlarız, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak" ifadesini kullandı.

Ayet paylaştı

Nurmagomedov, paylaşımına, Macron’un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğraf ile Kuran-ı Kerim’de Ahzab Suresi'nin 57. ayetini olan "Allah'ı ve resulünü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır" ifadesini ekledi.

Nurmagomedov'un o paylaşımı
Nurmagomedov'un o paylaşımı

Yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov, kariyerini sonlandırdığı karşılaşmada gözyaşlarına boğuldu
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Yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov, kariyerini sonlandırdığı karşılaşmada gözyaşlarına boğuldu

Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti. Yakın zamanda babasını koronavirüsten kaybeden Nurmagomedov, podyumda gözyaşlarına boğuldu. Karşılaşma sonrasında UFC Hafif Siklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, annesine söz verdiğini ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı.


Mesut Özil İslam'a saldıran hadsizlere ayetle yanıt verdi
Mesut Özil İslam'a saldıran hadsizlere ayetle yanıt verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından "Terörizmin İslam'da yeri yoktur" ifadelerini kullanan yıldız futbolcu, Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaştı.Mesut Özil'in paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve retweet aldı.İşte o ayetin Türkçe meali;"Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur."Mesut Özil, &quot;Terörizmin İslam&#39;da yeri yoktur&quot; diyerek Maide Suresi&#39;nn 32. ayetini paylaştı:&quot;Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur&quot; https://t.co/Qw0Q0psQYe&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 30, 2020 Mesut Özil'de Çin şüphesi: Uygur Türklerine sahip çıktığı için mi kadro dışı bırakıldı?Video: PORTRE | Mesut Özil

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