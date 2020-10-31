Habib Nurmagomedov İslam düşmanı Macron'a ayetle cevap verdi
Rus karma dövüş sanatları sporcusu Habib Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki göstererek, "Biz Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak" dedi.
Haber MerkeziAA
Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un ifade özgürlüğü sloganı altında 1,5 milyardan fazla Müslüman’ın duygularını incittiğini belirtti.
"Bu provokasyonlar boşa çıkacak"
Müslümanların, Hazreti Muhammed'i herkesten çok sevdiğine dikkati çeken Nurmagomedov, "Biz Müslümanlarız, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak" ifadesini kullandı.
Ayet paylaştı
Nurmagomedov, paylaşımına, Macron’un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğraf ile Kuran-ı Kerim’de Ahzab Suresi'nin 57. ayetini olan "Allah'ı ve resulünü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır" ifadesini ekledi.
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