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Hulk ve Oscar sınır kapıları kapatılmadan son dakikalarda Çin'e döndü

Hulk ve Oscar sınır kapıları kapatılmadan son dakikalarda Çin'e döndü

Koranavirüsün başladığı ve tüm dünyaya yayıldığı Çin sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Shanghai SIPG forması giyen Hulk ve Oscar kapılar kapatılmadan 11 dakika önce ülkeye girerken, Paulinho ve Marko Arnautovic Çin'e giremedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulk ve Oscar, Çin'in Shanghai SIPG takımında oynuyor.

Hulk ve Oscar, Çin'in Shanghai SIPG takımında oynuyor.

Koronavirüse karşı önlemler tüm dünyada alınmaya devam ediyor. Her şeyin başladığı Çin de bu önemler karşısında sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

Marca'da yer alana habere göre Shanghai SIPG forması giyen Hulk ve Oscar kapılar kapatılmadan 11 dakika önce ülkeye giriş yaptı. Fakat 50'ye yakın futbolcu ve teknik direktör ülkeye giremeden sınır kapıları kapatıldı. Bu futbolcular arasında Marko Arnautovic ve eski Barcelonalı Paulinho da yer alıyor.

  • Çin'den yapılan açıklamaya göre oturma izni olsa bile kimse ülkeye dönemeyecek. Hulk ve Oscar da 14 günlük karantina sürecine girecek.

Paulinho
Paulinho

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