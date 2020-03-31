Hulk ve Oscar sınır kapıları kapatılmadan son dakikalarda Çin'e döndü

Koronavirüse karşı önlemler tüm dünyada alınmaya devam ediyor. Her şeyin başladığı Çin de bu önemler karşısında sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

Marca'da yer alana habere göre Shanghai SIPG forması giyen Hulk ve Oscar kapılar kapatılmadan 11 dakika önce ülkeye giriş yaptı. Fakat 50'ye yakın futbolcu ve teknik direktör ülkeye giremeden sınır kapıları kapatıldı. Bu futbolcular arasında Marko Arnautovic ve eski Barcelonalı Paulinho da yer alıyor.