Koronavirüse rağmen futbola ara vermeyenler arasına bir ülke daha eklendi

Tacikistan 1. Futbol Ligi'nde 2020 sezonu, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz olarak oynanan üç maçla başladı.
Ligin ilk haftasında Khatlon, Istaravshan'ı 2-1 yenerken Kuktosh ile Regar TadAZ arasındaki mücadele 0-0, Lokomotive Pamir ile Fayzkand'ın karşılaştığı müsabaka ise 2-2 sona erdi.
Ülkede futbol sezonu, dün Istiklol'un Khujand'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı seyircisiz maçla açılmıştı.
Öte yandan Tacikistan'ın yanı sıra Belarus, Burundi ve Nikaragua da salgına rağmen lig maçlarına devam edilen ülkeler arasında yer alıyor.
- Çin'in sınır komşusu Tacikistan, şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmediği açıklanan az sayıdaki ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor.
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