ASYA LİGLERİ

Koronavirüse rağmen futbola ara vermeyenler arasına bir ülke daha eklendi

Tacikistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen futbola ara vermeyen diğer bir ülke oldu.

Haber Merkezi AA
Maçları seyircisiz oynadılar.

Maçları seyircisiz oynadılar.

Tacikistan 1. Futbol Ligi'nde 2020 sezonu, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz olarak oynanan üç maçla başladı.

Ligin ilk haftasında Khatlon, Istaravshan'ı 2-1 yenerken Kuktosh ile Regar TadAZ arasındaki mücadele 0-0, Lokomotive Pamir ile Fayzkand'ın karşılaştığı müsabaka ise 2-2 sona erdi.

Ülkede futbol sezonu, dün Istiklol'un Khujand'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı seyircisiz maçla açılmıştı.

Öte yandan Tacikistan'ın yanı sıra Belarus, Burundi ve Nikaragua da salgına rağmen lig maçlarına devam edilen ülkeler arasında yer alıyor.

  • Çin'in sınır komşusu Tacikistan, şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmediği açıklanan az sayıdaki ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Belarus'tan ilginç açıklama: Liglerin ertelenmesi için sebep yok
Belarus'tan ilginç açıklama: Liglerin ertelenmesi için sebep yok

ABD'nin spor kanallarından ESPN'e açıklamada bulunan Zhardetski, salgınla ilgili durumu her gün değerlendirdiklerini belirterek "Sağlık sistemimize güvenimiz tam. Bu yüzden şu anda lig maçlarının ertelenmesi için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.Birçok ülkenin salgın sebebiyle ciddi problemler yaşadığının farkında olduklarını kaydeden Zhardetski, "Belarus'ta yetkili mercilerle irtibat halindeyiz ve ligin devam etmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Karşılaşmalarda ortalama binin üzerinde taraftar oluyor. Taraftarların maçları sosyal mesafe göz önünde bulundurularak izlemelerini sağlıyoruz" yorumunu yaptı.Rusya, İsrail ve Hindistan gibi ülkelerle yeni yayın anlaşmaları yapılmasıyla ilgili görüşü sorulan Zhardetski, "Belarus futbolunun popülerleşmesi tabii ki güzel. Yeni anlaşmalar imzalandı ve birkaç ülke daha ligi yayınlamaya başladı ancak böyle bir durumda olaya ticari açıdan bakmak doğru olmaz" şeklinde konuştu.Belarus'ta şu ana kadar 351 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Avrasya ülkelerinde koronavirüs ile ilgili gelişmeler: Salgın giderek yayılıyor

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