ASYA LİGLERİ

Anderson Talisca sezona yeni imajıyla girecek

Son günlerde adı yine Beşiktaş ile anılmaya başlanan Anderson Talisca imajını değiştirdi. Brezilyalı yıldızın yeni stili genel itibarıyla beğenilmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anderson Talisca, Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giymişti.

Anderson Talisca, Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giymişti.

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Çin'de yeni sezona imaj değiştirerek girecek. Koronavirüs sebebiyle başlama tarihi ertelenen Çin Ligi'nde forma giyen Talisca, ilginç bir tarza büründü.

Son günlerde adı Beşiktaş ile anılmaya başlanan ancak aldığı yıllık ücret sebebiyle bunun mümkün olmadığı anlaşılan Brezilyalı futbolcu, "sahaya çıkmayı ve futbol oynamayı özledim" ifadelerini kullanarak yeni imajını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

  • Talisca'nın yeni imajı bir dönem Neymar'ın da yaptığı saç tarzına benzetilirken Brezilyalı futbolcunun yeni imajı sosyal medyadaki futbolseverlerin hoşuna gitmedi.

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