Anderson Talisca sezona yeni imajıyla girecek

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Çin'de yeni sezona imaj değiştirerek girecek. Koronavirüs sebebiyle başlama tarihi ertelenen Çin Ligi'nde forma giyen Talisca, ilginç bir tarza büründü.

Son günlerde adı Beşiktaş ile anılmaya başlanan ancak aldığı yıllık ücret sebebiyle bunun mümkün olmadığı anlaşılan Brezilyalı futbolcu, "sahaya çıkmayı ve futbol oynamayı özledim" ifadelerini kullanarak yeni imajını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

Talisca'nın yeni imajı bir dönem Neymar'ın da yaptığı saç tarzına benzetilirken Brezilyalı futbolcunun yeni imajı sosyal medyadaki futbolseverlerin hoşuna gitmedi.