ASYA LİGLERİ

Koronavirüse rastlanmayan ülkede futbol askıya alındı

Tacikistan Futbol Federasyonu, bugün oynanacak maçların ardından ülkedeki karşılaşmaların 10 Mayıs tarihine kadar askıya alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Tacikistan'da maçlar önlemler kapsamında seyircisiz oynanıyordu.

Tacikistan'da maçlar önlemler kapsamında seyircisiz oynanıyordu.

Koronavirüs nedeniyle dünyada futbol dururken, Tacikistan, Burundi, Belarus, Nikaragua ve Türkmenistan’da ise karşılaşmalar devam ediyordu. Ancak bu ülkelerden Tacikistan, maçları askıya almaya karar verdi.

Tacikistan Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada halkın sağlığı ve güvenliği için, kamu ve spor etkinliklerinin geçici olarak durdurulması kararını desteklediklerini ve tüm futbol organizasyonlarını 10 Mayıs tarihine kadar askıya aldığını açıkladı.

  • 9 milyon nüfusu bulunan ülkede şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığı bildirildi.

Güney Kore ilginç önlemlere futbola dönüyor
Güney Kore ilginç önlemlere futbola dönüyor

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonunun birinci ve ikinci lig karşılaşmalarını 8 Mayıs'ta başlatmaya karar verdiği duyuruldu.Birinci ligde 2020 sezonunun, Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak mücadeleyle başlayacağı belirtildi.Virüse karşı alınan tedbirler Karşılaşmaların ilk aşamada koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı ifade edildi. İlk etapta oynanması planlanan seyircisiz karşılaşmalarda teknik ekip, personel ve basın mensupları maske takmak zorunda. Oyuncuların maç sırasında takım arkadaşları, rakipler ve hakemlerle konuşması yasaklandı. Sezon içerisinde bir oyuncu ya da antrenöre koronavirüs teşhisi konulması durumunda, o takımın karşılaşmaları en az 2 hafta ertelenecek. Ayrıca takımın son maça çıktığı rakipleri de temas ve izlemenin sonuçlarına bağlı olarak 2 hafta süreyle dinlendirilebilir.Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 708 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.Almanya'dan ilginç teklif: Futbolcular maskeyle oynasın

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