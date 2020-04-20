ASYA LİGLERİ

Wuhan Zall 4 ay sonra şehre döndü

Çin’in Wuhan Zall takımı, kamp yapmak için ocak ayında ayrıldığı şehrine, uzun bir aranın ardından geri döndü.

Haber Merkezi İHA
Çinli futbolcuların hasretin sona erdi.

Çinli futbolcuların hasretin sona erdi.

Wuhan Zall takımı 4 aylık aranın ardından şehrine döndü. Ocak ayında İspanya’nın Malaga şehrinde kamp çalışmalarına giden ve ardından artan koronavirüs olayları sonrası ülkeye dönemeyen Wuhan Zall, şehrine ulaştı.

Wuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı, İspanya’dan Almanya’ya uçan takım, 16 Mart’ta Çin’e indi. Kafile, Shenzhen’de 3 haftalık karantinaya girdi.

Karantina sürecini atlatan futbolcular ve teknik heyet, 104 gün sonra ise şehrine döndü. Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, çarşamba günü idmanlarına başlayacak.

Şehre dönen takımı taraftarlar böyle karşıladı.
Şehre dönen takımı taraftarlar böyle karşıladı.

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