İngiltere Milli Takımı kampında kavga çıktı, Sterling kadro dışı kaldı

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım tesislerinde Liverpoollu Gomez ile gerginlik yaşayan Sterling'in 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu'nda Karadağ ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Liverpool'un 3-1 kazandığı Manchester City maçında tartışan ikili arasındaki gerilimin milli takım kampına taşınmasının ardından böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Kulüp rekabetiyle milli takımı birbirinden ayrı tutmamız gerek. Liverpool-Manchester City maçının gerginliği hala taze. Takım için doğru olan şeyin bu olduğuna inanıyorum. Tüm kadronun ortak düşüncesiyle alınan bir karar. Oyuncularımızı desteklemeye ve perşembe günkü maça odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de Liverpool evinde Manchester City'i 3-1 mağlup etti. pic.twitter.com/xzabYpLusn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Kasım 2019

"5-10 saniyelik bir şeydi"

Sterling ise Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Joe ve benim birbirimize söyleyeceğimiz şeyler vardı. Aramızdaki sorunu çözdük, her şey normale döndü. Aramızda yaşanan sadece 5-10 saniyelik bir şeydi. İkimiz de bu konuyu büyütmek istemiyoruz. Artık perşembe günkü maça odaklanalım." değerlendirmesinde bulundu.