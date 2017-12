İtalyan basını: Beşiktaş Stanciu'yu resmen istedi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Rumen orta saha oyuncusu Stanciu için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

İtalyan sitesi Calcimarceto muhabiri Matteo Pedros'un aktardığına göre siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulundu.



Satın alma opsiyonu 9 milyon euro

Sezon sonuna kadar kiralanmak istenen Stanciu için 9 milyon euroluk satın alma opsiyonu da koydurulacağı ifade edildi.

#Besiktas, trattativa in corso con l'Anderlecht per l'attaccante esterno Nicolae #Stanciu. Il 24enne romeno dovrebbe passare al club turco in prestito fino a giugno (con obbligo di riscatto a giugno a 9m€).#calciomercato — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) 30 Aralık 2017

10 milyon euroya transfer olmuştu

Romanya’nın son dönemde parlayan yıldızı olan Nicolae Stanciu, Steaua Bükreş’te gösterdiği performansın ardından 10 milyon euro karşılığında Anderlecht'e transfer olmuştu.

Ofansif orta saha ve sol kanatta görev yapan Rumen futbolcunun oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;