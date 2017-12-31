SÜPER LİG

İtalyan basını: Beşiktaş Stanciu'yu resmen istedi

İtalyan basını, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu için kulübü Anderlecht'e kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anderlech formasıyla 53 maça çıkan Stanciu, 9 gol atarken 10 da asist kaydetti.

Anderlech formasıyla 53 maça çıkan Stanciu, 9 gol atarken 10 da asist kaydetti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Rumen orta saha oyuncusu Stanciu için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

İtalyan sitesi Calcimarceto muhabiri Matteo Pedros'un aktardığına göre siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulundu.

Satın alma opsiyonu 9 milyon euro

Sezon sonuna kadar kiralanmak istenen Stanciu için 9 milyon euroluk satın alma opsiyonu da koydurulacağı ifade edildi.

10 milyon euroya transfer olmuştu

Romanya’nın son dönemde parlayan yıldızı olan Nicolae Stanciu, Steaua Bükreş’te gösterdiği performansın ardından 10 milyon euro karşılığında Anderlecht'e transfer olmuştu.

Ofansif orta saha ve sol kanatta görev yapan Rumen futbolcunun oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;

Rumen basını: Beşiktaş'ın hedefi Stanciu
Rumen basını: Beşiktaş'ın hedefi Stanciu

Hırvat stoper Vida'yı kadrosuna katan siyah-beyazlıların Romanya’nın son dönemde parlayan yıldızı olan Nicolae Stanciu'yu gündemine aldığı ifade edildi.Steaua Bükreş’te gösterdiği performansın ardından 10 milyon euro karşılığında Belçika’nın Anderlecht takımına transfer olan Nicolae Stanciu için Beşiktaş’ın nabız yokladığı aktarıldı.Özellikle Rumen basını, bu transfer iddiasını, "Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, hedefine Nicolae Stanciu'yu aldı" manşetiyle verdi.Siyah-beyazlı yöneticilerin, bu futbolcuyla dirsek temasını sürdürdüğü belirtildi.Fenerbahçe'yi reddetmişRumen basınında Nicolae Stanciu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ancak 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdiği iddia edilmişti.10 numara pozisyonunda oynayan Rumen futbolcunun oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;

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