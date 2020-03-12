SERİE A

İtalyan futbolcu Rugani'de koronavirüs tespit edildi

Juventus Kulübü, İtalyan futbolcu Rugani'de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada oyuncuda herhangi bir belirtiye rastlanmadığı belirtildi. 3 Nisan'a kadar ertelenen Serie A liginde koronavirüs bulaşan ilk futbolcu Daniele Rugani oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon ligde Juventus formasıyla 3 maça çıktı.

25 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon ligde Juventus formasıyla 3 maça çıktı.

İtalyan devi Juventus, İtalyan milli oyuncusu Daniele Rugani'ye yapılan koronavirüs testinin pozitifi çıktığını açıkladı. Resmi siteden duyurulan haberde oyuncunun temas ettiği kişilerin tespiti için araştırma başlatıldığı ifade edildi.

Lig 3 Nisan'a kadar ertelendi

İtalya’da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A’ya da sıçradı.

Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

İlk futbolcu Rugani oldu

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.

Juventus Kulübü'nün resmi sitesinden yaptığı açıklama.
Juventus Kulübü'nün resmi sitesinden yaptığı açıklama.

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