İzmir taekwondo müsabakalarında Aliağa’da 20 madalya sevinci

Okul Sporları Küçükler Taekwondo İl Şampiyonası, 26-27-28 Mayıs tarihlerinde Gaziemir Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 2013 ve 2014 doğumlu sporcuların katıldığı şampiyonada, Aliağa Belediyesi taekwondo kursunu temsilen 8 sporcu mücadele etti. Erkekler 57 kg kategorisinde yarışan Alperen Polat, başarılı performansıyla il ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Polat, bu başarısıyla, 24-29 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Taekwondo Şampiyonası öncesi deneyim kazandı.