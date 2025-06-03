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İzmir taekwondo müsabakalarında Aliağa’da 20 madalya sevinci

İzmir taekwondo müsabakalarında Aliağa’da 20 madalya sevinci

11:283/06/2025, Salı
IHA
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İzmir taekwondo müsabakalarında Aliağa’da 20 madalya sevinci
İzmir taekwondo müsabakalarında Aliağa’da 20 madalya sevinci

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge yönetiminde hazırlanan 35 sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları ve Analig müsabakalarında Aliağa’yı gururla temsil etti. Sporcular; 17’si bronz, 3’ü gümüş madalya olmak üzere 20 madalya birden kazandı.

Okul Sporları Küçükler Taekwondo İl Şampiyonası, 26-27-28 Mayıs tarihlerinde Gaziemir Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 2013 ve 2014 doğumlu sporcuların katıldığı şampiyonada, Aliağa Belediyesi taekwondo kursunu temsilen 8 sporcu mücadele etti. Erkekler 57 kg kategorisinde yarışan Alperen Polat, başarılı performansıyla il ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Polat, bu başarısıyla, 24-29 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Taekwondo Şampiyonası öncesi deneyim kazandı.

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