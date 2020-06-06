Juventus'a 32 milyon euroluk stoper

Serie A takımlarından Juventus, bir yandan sezonun geri kalan haftaları için hazırlanırken, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juve, Verona’nın defans oyuncu Marash Kumbulla ile anlaşma sağladı. Juventus’un bu transfer için kasasından 32 milyon euro çıkacağı belirtilirken, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Resmi açıklamanın da kısa zamanda açıklanması bekleniyor.



