Karşıyaka'da büyük hüsran

Ligin 53 yıllık en köklü kulüplerinden Karşıyaka, ilk kez küme düşme korkusunu bu kadar yakından hissetmeye başladı. Sezon başındaki 6 yabancısının gitmesinin ardından transfer yasağını çok zor açarak yabancılar Gallinat ve Hollins'i alan, FIBA tarafından lisansları kulübün borçları yüzünden askıya alınan bu oyuncuları da iki haftadır son anda oynatabilen Kaf-Kaf'a Büyükçekmece önünde taraftar desteği de yetmedi.





Karşılaşmanın henüz ilk periyodunda 25 sayı farkla yenik duruma düşen Karşıyaka, son 10 dakikaya girilirken farkı 4'e indirse de en skorer ismi Gallinat ve Mert üçüncü periyotta iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikte diskalifiye edilince 94-83'lük mağlubiyete engel olamadı.





Ligde son 9 hafta öncesi 8 galibiyette kalan Karşıyaka, haftaya düşme hattındaki Yalovaspor deplasmanında çok önemli bir mücadeleye daha çıkacak. Antrenör Sinan Aksoylar, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, "Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.





Karşıyaka’mız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu’nun 21’inci haftasında konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol’a 83-94 mağlup oldu. pic.twitter.com/69eYzqqg8R — Karşıyaka Basketbol (@KSKBasket) March 15, 2025





Çifte üzüntü yaşadılar





Karşıyaka taraftarları Büyükçekmece maçında çifte üzüntü yaşadı. Hafta içinde önemli mücadelede tribünleri doldurmak için organize olan Karşıyakalılar, maç öncesi salonda kurulan ekranda Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde voleybol takımı İnfo Yatırım Karşıyaka'nın Alanya'da İlbank'la oynadığı finali izledi. Maçı 3-1 kaybeden Karşıyaka, 2011'de düştüğü Sultanlar Ligi'ne üst üste oynadığı 7'nci Play-Off etabında da çıkamadı. Bu sezon başına gelmeyen kalmayan basketbol takımının da mağlup olup küme düşme korkusunu çok yakından hissetmeye başlaması taraftarı kahretti.











