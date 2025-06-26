Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Güreş
Kocaeli'de dev organizasyon: 18 ülkeden 600 güreşçi mindere çıkıyor

Kocaeli'de dev organizasyon: 18 ülkeden 600 güreşçi mindere çıkıyor

17:0326/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Turnuvadaki müsabakalar büyük heyecana sahne olacak.
Turnuvadaki müsabakalar büyük heyecana sahne olacak.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan, dünyanın sayılı güreş organizasyonları arasında yer alan turnuvada, Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçi mücadele edecek.


Dünya Güreş Birliğinin faaliyet takviminde de yer alan turnuvada, sporcular grekoromen, kadınlar ve serbest stil olmak üzere üç kategoride yarışacak.


Turnuva, 29 Haziran Pazar, 61-70-79-92-125 kilogram serbest stil karşılaşmalarıyla tamamlanacak.




#Kocaeli
#Türkiye Güreş Federasyonu
#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı…