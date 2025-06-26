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Ahmet Duman’dan altın madalya

Ahmet Duman’dan altın madalya

10:5126/06/2025, Perşembe
IHA
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Ahmet Duman’ın şampyionada sırtı yere gelmedi.
Ahmet Duman’ın şampyionada sırtı yere gelmedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, Almanya’da düzenlenen Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kg kategorisinde altın madalya kazandı.

Almanya’da düzenlenen Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman şampiyon oldu


Serbest stil 65 kg kategorisinde mücadele eden Ahmet Duman, şampiyonada çıktığı tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılarak birincilik kürsüsüne çıktı.






#Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası
#Ahmet Duman
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