Serik’te Başpehlivan Cengizhan Şimşek

Çandır Mahallesi’ndeki güreş alanında gerçekleştirilen organizasyonda 71’i başpehlivan olmak üzere toplam bin 200 güreşçi kol bağladı. Güreşlerde yarı finalde Osman Aynur’u mağlup eden Ali Gürbüz ile Yusuf Can Zeybek’i yenen Cengizhan Şimşek finale yükseldi. Finalde rakibi Ali Gürbüz’ü yenen Cengizhan Şimşek, 2025 yılı Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.