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Serik’te Başpehlivan Cengizhan Şimşek

Serik’te Başpehlivan Cengizhan Şimşek

16:1012/05/2025, Pazartesi
IHA
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Dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.
Dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde bu yıl geleneksel olarak düzenlenen Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını Cengizhan Şimşek kazandı.

Çandır Mahallesi’ndeki güreş alanında gerçekleştirilen organizasyonda 71’i başpehlivan olmak üzere toplam bin 200 güreşçi kol bağladı. Güreşlerde yarı finalde Osman Aynur’u mağlup eden Ali Gürbüz ile Yusuf Can Zeybek’i yenen Cengizhan Şimşek finale yükseldi. Finalde rakibi Ali Gürbüz’ü yenen Cengizhan Şimşek, 2025 yılı Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.


Güreşlerde ikinciliği Ali Gürbüz, üçüncülüğü Yusuf Can Zeybek, dördüncülüğü ise Osman Aynur elde etti. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.






#Antalya
#Cengizhan Şimşek
#Ali Gürbüz
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