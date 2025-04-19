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Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan’dan 5 madalya ile döndü

Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan’dan 5 madalya ile döndü

20:2819/04/2025, Cumartesi
IHA
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Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan’dan 5 madalya ile döndü
Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan’dan 5 madalya ile döndü

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan’da düzenlenen turnuvada 5 madalya kazandı.

Kazakistan’ın Kızılorda kentinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası’nda derece yapan sporcular belli oldu. Grekoromen Milli Takımı, turnuvayı 2 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamlayarak takım sıralamasında 3’üncü oldu.


Madalya kazanan sporcular şöyle:


Altın

Yunus Emre Başar - 77 kg

Fatih Bozkurt - 130 kg


Bronz

Şervan Çınar - 55 kg

Enes Başar - 63 kg

Mustafa Safa Yıldırım - 67 kg


5. olanlar

Azat Sarıyar - 67 kg

5. Selçuk Can - 72 kg

#Grekoromen
#Grekoromen Güreş Milli Takımı
#Kazakistan
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