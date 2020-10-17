Napoli, Atalanta'yı farklı geçti (ÖZET)

Serie A'da son iki sezondur gösterdiği performansla dikkati çeken ve bu sezona da hızlı giriş yapan Atalanta, Napoli deplasmanında farklı mağlup oldu. Napoli, Atalanya karşılaşmasının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.
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Ligin ilk 3 haftasında rakip ağlara maç başına 4’ten az gol atmayan Atalanta, Napoli karşısında 4 golü bu kez kendi ağlarında gördü. Napoli’deki San Paolo Stadı’nda oynanan mücadelenin 23. dakikasında Meksikalı Hirving Lozano ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, yine Lozano ile 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Farkı 4'e çıkardı
30. dakikada Matteo Politano, skoru 3-0 yaparken, 43. dakikada Victor Osimhen maçta Napoli'yi 4-0 öne geçirdi.
Atalanta golü buldu
İlk yarıda 4 farklı geriye düşen konuk Atalanta, 69. dakikada Sam Lammers ile tek golünü buldu.
Napoli, Atalanta'yı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve puanını 8'e yükselterek, 3. basamağa çıktı. Atalanta da bu sezonki ilk mağlubiyetini Napoli’den aldı. Atalanta, 9 puanla 2. sırada yer aldı.
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