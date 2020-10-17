SERİE A

Napoli Atalanta 4-1 özet izle

Napoli, Atalanta'yı farklı geçti (ÖZET)

Serie A'da son iki sezondur gösterdiği performansla dikkati çeken ve bu sezona da hızlı giriş yapan Atalanta, Napoli deplasmanında farklı mağlup oldu. Napoli, Atalanya karşılaşmasının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Futbolcuların gol sevinçleri

Futbolcuların gol sevinçleri

Fotoğraf: ALBERTO LINGRIA

Ligin ilk 3 haftasında rakip ağlara maç başına 4’ten az gol atmayan Atalanta, Napoli karşısında 4 golü bu kez kendi ağlarında gördü. Napoli’deki San Paolo Stadı’nda oynanan mücadelenin 23. dakikasında Meksikalı Hirving Lozano ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, yine Lozano ile 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Farkı 4'e çıkardı

30. dakikada Matteo Politano, skoru 3-0 yaparken, 43. dakikada Victor Osimhen maçta Napoli'yi 4-0 öne geçirdi.

Atalanta golü buldu

İlk yarıda 4 farklı geriye düşen konuk Atalanta, 69. dakikada Sam Lammers ile tek golünü buldu.

  • Napoli, Atalanta'yı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve puanını 8'e yükselterek, 3. basamağa çıktı. Atalanta da bu sezonki ilk mağlubiyetini Napoli’den aldı. Atalanta, 9 puanla 2. sırada yer aldı.

Napoli, Atalanta özet izle

Napoli, Atalanta maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)
Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan derbi mücadelesine, konuk Milan hızlı başlayan taraf oldu. Milan, 11. dakikada penaltı kazandı. 13. dakikada penaltı atışını kullanan Zlatan İbrahimovic'in şutunda Interli kaleci Handanovic topu çelerken, İsveçli golcü, dönen topu ağlarla buluşturarak, Milan'ı öne geçirdi: 0-1.Zlatan farkı 2'ye çıkardı16. dakikada ani gelişen Milan atağında Rafael Leao topu soldan ceza sahasına ortalarken, ceza sahası içinde topa bekletmeden vuran İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı: 0-2.Lukaku farkı 1'e indirdi29. dakikada Inter atağında, Perisic soldan ceza sahası içine ortalarken, Milan defansı topa müdahale edemeyince altıpas üzerindeki Belçikalı golcü Romelu Lukaku, topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 1-2.İkinci yarıda ev sahibi Inter, beraberlik golü için baskısını arttırırken, Milan’da savunmasını sertleştirdi. Mavi-siyahlılar, maçın son anlarında Lukaku ile gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremeyince Milan, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Milan 4'te 4 yaptıBu sonuçla, Milan ligde 4. haftada 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti ve puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Milan, 1995-96 sezonundan beri ilk kez ligdeki ilk 4 maçını kazandı.Şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilen Inter ise bu sezonki ilk yenilgisini rakibinden alırken, 7 puanla 6. sırada kaldı. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika mücadele etti.Inter-Milan maç özeti izleInter, Milan maç özetini izlemek için tıklayınız.Dev derbi Rangers'ın

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