Napoli, Atalanta'yı farklı geçti (ÖZET)

Ligin ilk 3 haftasında rakip ağlara maç başına 4’ten az gol atmayan Atalanta, Napoli karşısında 4 golü bu kez kendi ağlarında gördü. Napoli’deki San Paolo Stadı’nda oynanan mücadelenin 23. dakikasında Meksikalı Hirving Lozano ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, yine Lozano ile 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Farkı 4'e çıkardı

30. dakikada Matteo Politano, skoru 3-0 yaparken, 43. dakikada Victor Osimhen maçta Napoli'yi 4-0 öne geçirdi.

Atalanta golü buldu

İlk yarıda 4 farklı geriye düşen konuk Atalanta, 69. dakikada Sam Lammers ile tek golünü buldu.

Napoli, Atalanta'yı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve puanını 8'e yükselterek, 3. basamağa çıktı. Atalanta da bu sezonki ilk mağlubiyetini Napoli’den aldı. Atalanta, 9 puanla 2. sırada yer aldı.

Napoli, Atalanta özet izle

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