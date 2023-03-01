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Spor

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i 118-104 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:29 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Jevon Carter

Jevon Carter

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, Nets karşısında kazanarak art arda 15 olmak üzere 44. galibiyetini aldı.


Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 15 ribaunt ve Khris Middleton 18 sayı, 6 asistle ön plana çıktı. Doğu Konferansı 6'ncısı Nets'te (34 galibiyet, 27 mağlubiyet) Mikal Bridges 31 sayı, 5 asist, Spencer Dinwiddie 26 sayı, 8 asistle oynadı.


Jokic'ten 100. "triple-double"

Denver Nuggets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'a konuk olduğu maçı 133-112 kazandı.


Sezonun 44. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Nuggets'ta Nikola Jokic, 14 sayı, 11 ribaunt, 10 asistlik performans sergileyerek kariyerinin 100. "triple-double"ını yaptı. Jokic, NBA tarihinde Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) ve LeBron James'ten (106) sonra 100 "triple-double" yapan 6. oyuncu oldu.


Jamal Murray ise 32 sayı, 6 asistle galibiyete katkı sağladı. Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta (13 galibiyet, 48 mağlubiyet) Jalen Green ve Tari Eason 17'şer sayı kaydetti. Alperen Şengün ise yaklaşık 29 dakika sahada kaldı ve 7 sayı, 2 ribaunt, 8 asist, 2 blok üretti.


Grizzlies Lakers'ı geçti

Batı Konferansı ikincisi Memphis Grizzlies, sahasında Los Angeles Lakers'ı 121-109'luk skorla geçti. Grizzlies'te (37 galibiyet, 23 mağlubiyet) Ja Morant, 39 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Xavier Tillman 18, Jaren Jackson Jr ve Desmond Bane 16'şar sayı attı.


LeBron James ve D'Angelo Russell'ın sakatlıkları nedeniyle forma giymediği Lakers'ta (29 galibiyet, 33 mağlubiyet) Anthony Davis 28 sayı, 19 ribaunt ve Lonnie Walker 21 sayıyla mücadele etti.


Toplu Sonuçlar

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 116-119

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 104-118

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 121-109

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 104-98

Houston Rockets-Denver Nuggets: 112-133

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 117-123

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 122-124

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 94-102

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 123-105

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 101-108



#NBA
#Nikola Jokic
#Alperen Şengün
#Milwaukee Bucks
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NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet
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