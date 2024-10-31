NBA’de Thunder 4’te 4, Cavaliers 5'te 5 yaptı | ÖZET

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers evinde Los Angeles Lakers’i konuk etti. Ev sahibi Cavaliers maçtan 134-110 galip ayrıldı. Evan Mobley'nin 25 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 24 sayı, 7 asist ve Jarrett Allen'ın 20 sayı, 17 ribauntluk performanslarıyla galibiyette büyük rol oynadı. Gecenin diğer maçı ise Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs arasında oynandı. Ev sahibi Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 105-93 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs maç özetleri haberimizde.
NBA’de Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı 134-110 yenerek sezona "5'te 5" ile başladı. Oklahoma City Thunder ise sahasında San Antonio Spurs'ü 105-93 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. New York Knicks, deplasmanda Miami Heat'i 116-107 yendi. NBA’de gecenin toplu sonuçları ve özetleri haberimizde.
CLEVELAND CAVALİERS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ
CLEVELAND CAVALİERS 5'TE 5 YAPTI
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı 134-110 yenerek sezona "5'te 5" ile başladı.
NBA'e 11 maçla devam edildi.
Lakers'ı konuk eden Cavaliers, Evan Mobley'nin 25 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 24 sayı, 7 asist ve Jarrett Allen'ın 20 sayı, 17 ribauntluk performanslarıyla galibiyete ulaştı.
İkinci yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 6 ribaunt ve Anthony Davis 22 sayı, 13 ribauntla oynadı.
OKLAHOMA CİTY THUNDER - SAN ANTONİO SPURS MAÇ ÖZETİ
THUNDER 4'TE 4 YAPTI
Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 105-93 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.
Thunder'da Luguentz Dort 20, Chet Holmgren 19 ve Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı attı.
Üçüncü mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Harrison Barnes 18, Jeremy Sochan 17, Malaki Branham 15 ve Chris Paul 14 sayı kaydetti. Fransız genç yıldız Victor Wembanyama ise 6 sayı, 8 ribaunt üretti.