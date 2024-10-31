NBA’de Thunder 4’te 4, Cavaliers 5'te 5 yaptı | ÖZET

NBA’de Orlando Magic evinde Indiana Pacers’i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Magic’in 119-115 üstünlüğüyle tamamlandı. Paolo Banchero, bu maç sonunda kariyerinin en iyi performansı olan 50 sayıya da ulaştı. Bancehero aynı zamanda ilk yarıda 37 sayı atarak NBA efsanesi Tracy McGrady’nin rekorunu egale etti. Orlando Magic - Indiana Pacers maç özeti haberimizde.