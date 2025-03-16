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Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda yeni dünya rekoru kırıldı

Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda yeni dünya rekoru kırıldı

11:3816/03/2025, Pazar
AA
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Büyük Britanyalı bisikletçi, dünya rekoru kırdı
Büyük Britanyalı bisikletçi, dünya rekoru kırdı

Konya'da düzenlenen pist bisikleti organizasyonlarından UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 3’üncü gün yarışları devam ediyor. Turnuvada Büyük Britanyalı bisikletçi Matthew Richardson sprint yarışında 9.041 saniye ile dünya rekoru kırıldı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez Konya’da düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 3’üncü gün yarışları start aldı.


Erkekler sprint yarışıyla başlayan 3’üncü günde sprint, omnium, keirin, madison eleme ve çeyrek final yarışları ile devam edecek. Akşam ise yarı final ve final yarışlarının ardından madalyalar sahiplerini bulacak.


BÜYÜK BRİTANYALI DÜNYA REKORU KIRDI

Erkekler sprint kategorisinde mücadele eden Büyük Britanyalı Matthew Richardson, sprint yarışında 9.041 saniye ile dünya rekoru kırdı.

#Pist Bisikleti Uluslar Kupası
#Konya
#Matthew Richardson

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