Podolski: Türkiye ikinci vatanım

Fraport TAV Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) işbirliğinde düzenlenen organizasyon ile yıldız futbolcu Lukas Podolski’nin Patara’da çekilen tanıtım videosunun lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana, FT Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, Antalyaspor’un Alman yıldız futbolcusu Lukas Podolski, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık katıldı.

"Düşünmeden kabul ettim"

Lukas Podolski, projenin kendisine geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini söyledi. Sevdiği her işi başarıyla yaptığını dile getiren Podolski, “Seveceğim işi bu projede gördüm. Projeye başladık. Bana güzel dileklerini, mesajlarını ileten herkese teşekkür ediyoruz. Benim pazara gitmem, alışveriş yapmam size ilginç gelebilir. Nasıl bu projede rol aldıysam, pazara gitmekte benim için çok rahat, sebze ve meyveleri almak bu benim yaşam tarzım. Sevdiğim her işi yapıyorum ve en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu projeyi düşünmeden kabul ettim, çünkü projeyi sevdim” sözlerini sarf etti.

"İkinci vatanım"

Türkiye’yi ikinci vatanı gibi gördüğünün altını çizen Alman oyuncu, “Türkiye benim ikinci vatanım. Önemli dostluklar, arkadaşlıklarım var. Bütün tatillerimi Türkiye’de geçiriyorum, o yüzden ikinci vatanım. Patara ile başladık farklı projelerle bu kenti tanıtmaya desteklemeye devam edeceğim“ açıklamasında bulundu.

M.Ö. 300'den 2020'ye...

Turizm, tarih ve spor...#Antalya, Patara ve @Podolski10#2020PataraYılı #YearOfPatara #Antalyaspor #AntalyaTanitimVakfi@TCKulturTurizm @MehmetNuriErsoy @GoTurkey @PataraKazilari



🎥 by Savaş Ersan 👉 Sponsored by @antalya_airport pic.twitter.com/CWwC3NKZR2 — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) November 26, 2020

"Antalya’yı dünyaya tanıtacağım"

Bir yıldır Antalya’da olduğunu anımsatan Podolski, sözlerini şöyle tamamladı: