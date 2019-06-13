LA LİGA

Real Madrid'in 3. transferi Mendy oldu

Real Madrid Kulübü, Fransa'nın Olympique Lyon takımından 24 yaşındaki defans oyuncusu Ferland Mendy ile 6 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Medny geride bıraktığımız sezon Lyon formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Medny geride bıraktığımız sezon Lyon formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fotoğraf: Albert Gea / Reuters

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Mendy ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli, 6 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransız savunma oyuncusunun 19 Haziran'da Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacağı açıklandı.

İspanyol basını, Real Madrid'in, Mendy'nin transferinden dolayı Fransız kulübüne 48 milyon euro ödeyeceğini ayrıca başarılara bağlı 5 milyon euroluk da opsiyonun olduğunu iddia etti.

  • Transfer dönemine hızlı başlayan Real Madrid, şimdiye kadar Luka Jovic, Eden Hazard ve Ferland Mendy'yi kadrosuna kattı.

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