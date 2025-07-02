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Sakarya Büyükşehir’in güreşçileri Olimpiyat Oyunları’na katılacak

Sakarya Büyükşehir’in güreşçileri Olimpiyat Oyunları’na katılacak

17:142/07/2025, Çarşamba
IHA
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Başkan Enes Zengin ve milli sporcular kupayla poz verdi.
Başkan Enes Zengin ve milli sporcular kupayla poz verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Japonya’da düzenlenecek Deaflimpik (İşitme Engelliler) Olimpiyat Oyunları öncesi son olimpiyat şampiyonu Onur Arı ve Ömer Saner’i ağırladı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele verecek güreş sporcularıyla sohbet eden Başkan Zengin, olimpiyat öncesi sporculara başarılar diledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Japonya’da düzenlenecek Deaflimpik (İşitme Engelliler) Olimpiyat Oyunları öncesi son şampiyon Onur Arı ve Ömer Saner’i ağırladı.


15 ve 26 Kasım tarihleri arasında başkent Tokyo’ya düzenlenecek oyunlarda güreş kategorisinde mücadele edecek sporcular, Zengin ile bir araya geldi. Zorlu oyunlar öncesi sporcularına başarılar dileyen Başkan Zengin, "Sizler bugüne kadar hem ülkemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Ben inanıyorum ki ortaya koyduğunuz bu disiplini ve motivasyonu aynı şekilde Tokyo’da da ortaya koyacaksınız. Bu şehir sizin arkanızda, bu ülke sizin arkanızda. Ben şimdiden sizlere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.




#Sakarya Büyükşehir Belediyesi
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