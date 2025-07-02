Sakarya Büyükşehir’in güreşçileri Olimpiyat Oyunları’na katılacak

15 ve 26 Kasım tarihleri arasında başkent Tokyo’ya düzenlenecek oyunlarda güreş kategorisinde mücadele edecek sporcular, Zengin ile bir araya geldi. Zorlu oyunlar öncesi sporcularına başarılar dileyen Başkan Zengin, "Sizler bugüne kadar hem ülkemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Ben inanıyorum ki ortaya koyduğunuz bu disiplini ve motivasyonu aynı şekilde Tokyo’da da ortaya koyacaksınız. Bu şehir sizin arkanızda, bu ülke sizin arkanızda. Ben şimdiden sizlere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.