Sakaryalı sporcular göz doldurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı şampiyonalara damga vurmayı sürdürüyor. Önemli organizasyonlarda boy gösteren temsilciler, haftayı şampiyonluk ve derecelerle kapattı.





Büyükşehir sporcuları Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya’da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıktı. 21 ve 24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, Ayşe Sude Akyüz iki altın madalya, Eslem Rana Çelik ise bir altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.





Bir diğer organizasyon olan Bursa İller Arası Karate Ligi’nde, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcuları, organizasyona adeta damga vurdu. 24 Mayıs’ta 14 ilden 39 kulüp ve 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Esila Köseler 52 kilogramda birinci, Ülkü Betül Harçlı 47 kilogramda ikinci, Yusuf Karakaş 70 kilogramda ikinci ve Gökmen Yaşar 70 kilogramda üçüncü olmayı başardı.





Büyükşehir’in pehlivanları haftanın en önemli organizasyonlarından birisi olan ve yoğun katılımla gerçekleştirilen Balıkesir 4. Balya Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde çayıra çıktı. 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen organizasyon heyecan dolu anlara sahne olurken, Yunus Emre Baycan ikinci, Muhammet Enes Kösemusul ise üçüncü oldu.















