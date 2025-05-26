Merkezefendi’de başpehlivan Mustafa Taş

Şemikler Spor Tesisleri’nde yapılan ve üçüncüsü düzenlenen Merkezefendi Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakalarına Merkezefendili ve Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Mücadelelerin başladığı andan itibaren tribünleri dolduran güreşseverler birbirinden heyecanlı müsabakaları heyecanla izledi.

Sabah saat 10.00’da başlayan müsabakalar sonunda tüm boylarda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Merkezefendi Belediyesi 3. Yağlı Pehlivan Güreşlerinin finalinde ise Mustafa Taş ve Mustafa Doğan Özkaya karşı karşıya geldi. Seyircilerin dikkatle izlediği ve kıran kırana geçen mücadele sonunda Mustafa Taş rakibini yenerek altın kemerin sahibi oldu.