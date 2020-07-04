Sassuolo Lecce maç özeti: Mert Müldür attı Sassuolo kazandı
Mert Müldür attı Sassuolo kazandı: İşte Sassuolo Lecce maç özeti
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Sassuolo sahasında Lecce'yi konuk etti. Mücadeleyi Sassuolo 4-2 kazandı. Karşılaşmada milli oyuncumuz Mert Müldür, Sassuolo'nun son golünü kaydetti. Sassuolo Lecce maçının özetini Yeni Şafak Spor'dan izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Serie A'nın 30. haftasında milli oyuncumuz Mert Müldür'ün takımı Sassuolo, sahasında Lecce'yi ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Caputo, 63. dakikada penaltıdan Berardi, 78. dakikada Boga ve 83. dakikada Mert Müldür kaydetti. Lecce'nin gollerini ise 27. dakikada Lucioni ve 67. dakikada Mancosu penaltıdan attı.
İtalya Serie A puan durumu
Bu sonucun ardından Sassuolo puanını 40'a yükseltirken, Lecce ise 25 puanla ateş hattında kaldı. İtalya Serie A puan durumuna bu linkten ulaşabilirsiniz.
Mert Müldür 2 maç 2 gol
Sassuolo forması giyen milli oyuncumuz Mert Müldür, oynadığı son 2 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Lecce karşılaşmasında fileleri havalandıran oyuncu, Sassuolo'nun Fiorentina'yı 3-1 yendiği karşılaşmada da sahne almış ve topu ağlarla buluşturmuştu.
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