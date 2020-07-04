Mert Müldür attı Sassuolo kazandı: İşte Sassuolo Lecce maç özeti

Serie A'nın 30. haftasında milli oyuncumuz Mert Müldür'ün takımı Sassuolo, sahasında Lecce'yi ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Caputo, 63. dakikada penaltıdan Berardi, 78. dakikada Boga ve 83. dakikada Mert Müldür kaydetti. Lecce'nin gollerini ise 27. dakikada Lucioni ve 67. dakikada Mancosu penaltıdan attı.

İtalya Serie A puan durumu

Bu sonucun ardından Sassuolo puanını 40'a yükseltirken, Lecce ise 25 puanla ateş hattında kaldı. İtalya Serie A puan durumuna bu linkten ulaşabilirsiniz.

Juventus Torino derbisini farklı kazandı: İşte gollü maçın özeti Juventus, ligin 30. hafta açılış maçında Allianz Stadı’nda Torino'yu ağırladı. Ev sahibi ekip 3. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Torino 45 6. dakikada Andrea Belotti'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Juventus, 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile farkı tekrar 2'ye çıkarırken, Torinolu oyuncu Koffi Djidji 87. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru belirledi:4-1Bu sonuçla lider Juventus puanını 75'e çıkarırken, Torino 31 puanda kaldı.Buffon rekor kırdıJuventus'un Torino'yu 4-1 yendiği karşılaşmada Buffon bir rekora imza attı. Serie A'da 648. müsabakasına çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.Juventus Torino maç özeti

Mert Müldür 2 maç 2 gol

Sassuolo forması giyen milli oyuncumuz Mert Müldür, oynadığı son 2 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Lecce karşılaşmasında fileleri havalandıran oyuncu, Sassuolo'nun Fiorentina'yı 3-1 yendiği karşılaşmada da sahne almış ve topu ağlarla buluşturmuştu.

Sassuolo Lecce maçının özeti



