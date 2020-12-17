SERİE A

Serie A: Juventus Atalanta maç özeti ve gollerini izle

Ronaldo kaçırdı, Juventus takıldı (ÖZET)

Serie A'da Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Juventus-Atalanta maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Ronaldo, kaçırdığı penaltının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Ronaldo, kaçırdığı penaltının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: MASSIMO PINCA / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Juventus, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada ligin iki iddialı takımı karşı karşıya geldi. Maçın 29. dakikasında ev sahibi Juventus, Federico Chiesa ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 57. dakikasında Atalanta, Remo Freuler ile beraberlik golünü buldu ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Atalanta'da Hans Hateboer'in Chiesa'ya ceza sahasında yaptığı hareketi sonrası hakem Daniele Doveri, penaltı kararı verdi. 61. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kaleci Pierluigi Gollini kurtardı.

Juventus, Portekizli yıldızının penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 1-1 beraber kalarak sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, ligde namağlup unvanını korusa da 6. beraberliğini aldı ve puanını 24'e çıkardı. Bir maçı eksik olan Atalanta ise bu sezonki 3. beraberliğini elde etti ve 18 puana yükseldi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle bu maçta da kadroda yer almadı.

Juventus-Atalanta maç özeti;


Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan
Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan

Ligue 1'in 15. haftasına lider giren Lille, Gaston-Gerard Stadı'nda Dijon'un konuğu oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan Lille, Zeki Çelik'in pasında Yusuf Yazıcı'nın ağları sarsmasıyla 18. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Lille, 90+3. dakikada Timothy Weah'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.Golde payı olan milli oyuncular 84. dakikaya kadar sahada kalırken, Zeki'nin yerine Tiago Djalo, Yusuf'un yerine ise Isaac Lihadji oyuna girdi. Burak Yılmaz ise 58. dakikada Jonathan David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu.Lille, bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.Dijon-Lille maç özetini izlemek için tıklayınAvrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte milli futbolcularımızın rakipleri

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