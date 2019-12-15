Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç ve 90+7. dakikada Ziya Erdal attı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 85. dakikada Deniz Türüç attı. Ayrıca mücadelenin 90+5. dakikasında Rodrigues direkt kırmızı, Ozan Tufan ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından lider Sivasspor puanını 33'e yükseltti. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise Gençlebirliği'ne misafir olacak.
- İlk 11'ler
- Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Yatabare
- Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Sadık, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Kruse, Rodrigues, Muriqi
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