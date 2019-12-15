Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç ve 90+7. dakikada Ziya Erdal attı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 85. dakikada Deniz Türüç attı. Ayrıca mücadelenin 90+5. dakikasında Rodrigues direkt kırmızı, Ozan Tufan ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından lider Sivasspor puanını 33'e yükseltti. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise Gençlebirliği'ne misafir olacak.

Fenerbahçe hem maçı kaybetti hem de yıldızlarını Fenerbahçe, Sivasspor'a 3-1 yenildiği maçta Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'ı da kaybetti. İki oyuncu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı lacivertlilerde Rodrigues direkt kırmızı kartla atıldığı için Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Ozan Tufan ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü için cezasını kupa maçında çekebilecek.Detaylar geliyor...