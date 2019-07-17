SÜPER LİG

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. 2019-2020 sezonunda takımların oynayacağı karşılaşmalarla ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın adı verildi.

2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın adı verildi.

2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş tarafından gerçekleştirildi.

Sezonun başlangıç ve bitiş tarihi

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak. Ligin ikinci yarısı 17 Ocak 2020'de oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig, 17 Mayıs 2020'de sona erecek.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmalarının 6, 9 ve 16. haftalarda oynanacağı açıklandı.

1.hafta maçları;

1. hafta
1. hafta

Derbi tarihleri;

  • -Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 6. haftada
  • -Beşiktaş-Galatasaray derbisi 9. haftada
  • -Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 16. haftada oynanacak

4 büyüklerin fikstürleri

Galatasaray
Galatasaray

Beşiktaş
Beşiktaş

Trabzonspor
Trabzonspor

Fenerbahçe
Fenerbahçe

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