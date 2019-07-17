Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi

2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş tarafından gerçekleştirildi.

Sezonun başlangıç ve bitiş tarihi

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak. Ligin ikinci yarısı 17 Ocak 2020'de oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig, 17 Mayıs 2020'de sona erecek.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmalarının 6, 9 ve 16. haftalarda oynanacağı açıklandı.

1.hafta maçları;

Derbi tarihleri;

⚡Derbi haftaları belli oldu:



6. hafta

🔸Galatasaray-Fenerbahçe



9. hafta

🔸Beşiktaş-Galatasaray



16. hafta

🔸Fenerbahçe-Beşiktaş pic.twitter.com/zosD4kUC2g — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 17, 2019

-Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 6. haftada

-Beşiktaş-Galatasaray derbisi 9. haftada

-Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 16. haftada oynanacak

4 büyüklerin fikstürleri