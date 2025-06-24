Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Güreş
Taha Akgül'den Bakan Bayraktar'a ziyaret

Taha Akgül'den Bakan Bayraktar'a ziyaret

17:1524/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Federasyonun açıklamasına göre, Taha Akgül ve yönetim kurulu üyesi Arslan Narin, Bakan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.


Açıklamada görüşmeye ilişkin "Sayın Bakanımız, bakanlık bünyesindeki kulüplerimizde güreşe olan desteğin artırılacağını ifade etti. Türkiye Güreş Federasyonuyla yapılacak ortak koordinasyon sayesinde kulüplerimizin, olimpiyat seviyesinde sporcu yetiştirmesine katkı sağlanacak. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve desteklerinden dolayı Türkiye Güreş Federasyonu olarak teşekkür ederiz" denildi.




#Türkiye Güreş Federasyonu
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Alparslan Bayraktar
#Taha Akgül
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı var mı? Polis Akademisi ve EGM’den yeni bekçi alımı için duyuru yapıldı mı?