TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Türkoğlu, "Bayramlar, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının en derinden hissedildiği, manevi değerlerimizin yoğun bir şekilde yaşandığı özel zamanlardır. Bu günlerde, sevdiklerimizle bir arada olmanın huzurunu yaşarken, paylaşmanın ve hoşgörünün önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Ramazan Bayramı'nın, bayram sevincini hepimize en güzel haliyle yaşatmasını diliyorum. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.